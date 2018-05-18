استياء رواد "فيس بوك" من مسلسل "ربع رومي"

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "ربع رومي" استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضها، والسبب من هذا الامتعاض كان لظهور الممثل محمد سلام في دور المحامي الفاشل "عمر".





فجاء المشهد ليظهر المحامي وهو لا يرتدي روب المحاماة بل مرتديا جلبابا واسعًا كنوع من اللامبالاة بالمكان، وأثناء مرافعته كان لا يملك أي أدلة عن القضية مرددا "أن هذا الممتثل أمام عدالتكم قد قتل المجني عليه بعد نشوب خلاف بينهما، ولكن ماهو سبب الخلاف؟ الله أعلم إذا أين الأدلة على صحة كلامي؟ الله أعلم"، وينتهي المشهد بطلب المحامي التأجيل حتى يأتي بالأدلة ليتضح لنا أنه كان قد طلب التأجيل عشرين مرة من قبل.





ويستعين بعد ذلك بأحد الحاضرين في القاعة ليمثل أمام العدالة مشهد هزيل للمشاجرة التي زج على إثرها بالمتهم في السجن لينتهي المشهد بأن القاضي يقسم بالطلاق إن لم يأتِ "عمر" بالأدلة في المرة المقبلة سيدخله السجن.





ويظهر في مشهد آخر وهو يتحدث مع والدته قائلاً لها: "أنا نص القضايا بخسرها أو مباخدش منها فلوس"، وأضاف: "مباخدش فلوس عشان دول ناس مجرمين، أولاً فلوسهم حرام تاني حاجة مينفعش أطلب منهم يقتلوني".





وكانت أبرز تعليقات رواد مواقع السوشيال ميديا "فيس بوك" "ويوتيوب" وأغلبها من "المحامين": "هو المخرج محدش قاله إن فيه تأجير إرواب في المحكمة، وبعدين هي مصر كلها مفيهاش غير دار القضاء ولازم نستهزء بالمحامي والقاضي؟ مفيش محامي بيقف قدام القاضي ويعمل الهبل ده وإلا كان القاضي طرده"، "لما صناع المسلسل عملوا كده في أول حلقة هيستهزأوا بينا تاني إزاي في باقي الحلقات؟"، "استخفاف بعقول المشاهدين مفيش جلسة قضاء بتبقى كده احترموا ذكاء المشاهدين".





وعلى صعيد الآخر اعتبره البعض نوع من أنواع الكوميديا الخفيفة التي لا تضر أحدا.





يذكر أن مسلسل "ربع رومي" من بطولة مصطفى خاطر وبيومي فؤاد وهالة فاخر ومحمد سلام وعلاء مرسي وميرنا جميل وإخراج معتز التوني.