4780 طن فوسفات صادرات ميناء دمياط



بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة. وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر الميناء قطار محمل بـ 1422 طن قمح، في حين غادر عدد 46 سيارة نقل محملة بـ 2297 طن قمح.



وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176245 طنا... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22709 طنا.



هذا وقد شملت حركة الصادر من الميناء 7500 طن يوريا و4780 طن فوسفات و1100 طن رمل زجاجي و600 طن مولاس و2900 طن حجر كوارتز.

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة.