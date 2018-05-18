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عبور 618 فلسطينيا وإدخال 57 شاحنة سلع لغزة عبر معبر رفح

الجمعة 18/مايو/2018 - 12:09 م
عبور 618 فلسطينيا وإدخال 57 شاحنة سلع لغزة عبر معبر رفح
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
نقلت مواقع اخبارية فلسطينية عن مصدر أمني بمعبر رفح، أن المعبر شهد عبور 618 مسافرا فلسطينيا في كلا الاتجاهين منذ أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن السلطات المصرية سمحت بأدخال 57 شاحنة سلع متنوعة بينهم 37 شاحنة اسمنت تحمل 19 ألف طن حديد و6 شاحنات سولار تحمل 335.500 لتر سولار و4 مولدات كهربائية و3 شاحنات مواد غذائية وزيت طعام تحمل 48 طنا و5 شاحنات حديد تحمل 300 طن من الحديد و4 شاحنات تابعة للهلال الاحمر المصري تحمل 5 أطنان ادوية و49 طنا من المواد الغذائية.

وتابع المصدر ان السلطات المصرية واصلت اليوم الجمعة فتح معبر رفح البري حتى نهاية شهر رمضان المبارك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المزيد عن: معبر رفح عبد الفتاح السيسي السلطات المصرية
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