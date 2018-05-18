عبور 618 فلسطينيا وإدخال 57 شاحنة سلع لغزة عبر معبر رفح



وأضاف المصدر أن السلطات المصرية سمحت بأدخال 57 شاحنة سلع متنوعة بينهم 37 شاحنة اسمنت تحمل 19 ألف طن حديد و6 شاحنات سولار تحمل 335.500 لتر سولار و4 مولدات كهربائية و3 شاحنات مواد غذائية وزيت طعام تحمل 48 طنا و5 شاحنات حديد تحمل 300 طن من الحديد و4 شاحنات تابعة للهلال الاحمر المصري تحمل 5 أطنان ادوية و49 طنا من المواد الغذائية.



وتابع المصدر ان السلطات المصرية واصلت اليوم الجمعة فتح معبر رفح البري حتى نهاية شهر رمضان المبارك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



نقلت مواقع اخبارية فلسطينية عن مصدر أمني بمعبر رفح، أن المعبر شهد عبور 618 مسافرا فلسطينيا في كلا الاتجاهين منذ أمس الخميس وحتى فجر اليوم الجمعة.