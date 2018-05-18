"رسائل" لـ مي عز الدين يتصدر "تويتر" بعد الحلقة الأولى

تصدر هاشتاج مسلسل "رسايل"، موقع التغريدات "توتير"، بعد عرض الحلقة الأولى، على شبكة قنوات أون، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الهاشتاج، تعبيرًا عن إعجابهم بالمسلسل، فيما تخطى برمو المسلسل ٢ مليون مشاهدة بعد ٤٨ ساعة من نشره.





وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "رسايل" الذي يعرض على شاشة قناة ON TV تعرض "هالة" إلى حادث سيارة مروع، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها للاحتفال بعيد زواجها مع زوجها "طارق" الذي يجسد دوره الفنان خالد سليم.





وتبدأ أحداث الحلقة بـ "هالة" الزوجة الثلاثينية التي تعمل في إحدى الشركات الكبرى بمجال المبيعات، ولديها طفل، وأسرة مكونة من أب وشقيق وشقيقة، لديهم الكثير من الخلافات بسبب طمع الأخ الأكبر الذي يعمل في الخليج، إلا أن هالة تحاول دائمًا الفصل بينهم وتهدئتهم.





"هالة " لديها "ملكة" تحقيق الأحلام، فحلمت لصديقتها بوفاة والدتها وتحقق الحلم من بعدها، تدور الأحداث في إطار درامي حتى تنتهى بالحادث الذي على إثره تدخل هالة في غيبوبة.





المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته مي عز الدين، وخالد سليم، ورامز أمير، وأحمد سعيد عبد الغنى، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحسن منصور.