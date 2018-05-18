رئيس جامعة المنصورة الحالي ينافس 4 مرشحين في انتخابات رئاسة الجامعة

يتنافس 5 مرشحين على رئاسة جامعة المنصورة وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات عن الأسماء الأولية المرشحة لرئاسة المنصورة بعد غلق باب الترشح



وجاء في مقدمت الاسماء الاولية المرشحة الدكتور محمد القناوى الرئيس الحالي للجامعة، الدكتور هشام عرفات وكيل كلية هندسة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، الدكتور حاتم ابراهيم ابو هاشم استاذ بكلية الطب، الدكتور هانى السيد مرعى استاذ بكلية الطب البيطرى



وأعلنت اللجنة المشكلة لاختيار رؤساء الجامعات الحكومية عن تلقي الطعون يومي السبت والأحد المقبلين تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمتقدمين على رئاسة الجامعة.

