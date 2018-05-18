3 شائعات شغلت السوشيال ميديا في 7 أيام.. إحداهم حول محمد صلاح

عدة شائعات شغلت الرأي العام وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار الجدل حولها لعدة ساعات على مدار الأسبوع إلى أن إنتهى الأمر وخرج المسئولين عن تلك الشائعات ونفوها.

زيادة سعر الأرز





أول تلك الشائعات التي انتشرت في الأسبوع الماضي، كانت زيادة أسعار الأرز في الأسواق.

وعن الشائعات بزيادة أسعار الأرز قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: "مصر فيها أرز وكيلو الأرز هيكون متواجد بالمجمعات بسعر يتراوح بين 7 جنيهات إلى 8.5 جنيه كما أن مصر زرعت العام الماضي 1.8 مليون فدان أرز بإجمالي إنتاج 6 ملايين طن".

زواج فارس كرم ومريم سعيد

ومن بين الشائعات التي دارات كانت بشأن زواج فارس كرم والإعلامية المغربية مريم سعيد.

وهنا نفى الصحفي ربيع هنيدي وجود علاقة ارتباط بين المطرب اللبناني فارس كرم والإعلامية المغربية مريم سعيد، وذلك عبر محادثة "واتساب" بينه وبين الأخير.

وتضمنت المحادثة صورة بعثها هنيدي لكرم تجمع بينه وبين الاعلامية، وكتب له: "فارس حبيبي شفت هالخبر المنتشر، وعم يباركلك الناس وأنا آخر من أعلم".

ورد كرم ضاحكاً: "يا أبو كريم، صرلي 5 سنين مش شايفها لمريم.. أكيد لا، مبارح بعتولي ياها هيدي صورة من زمان"، وتابع هنيدي ساخراً: "كم وحدة زوجوك لهلق"، ليرد عليه كرم: "نصف الوطن العربي".

"صلاح" ضيف أول حلقات رامز





وكانت من بين الشائعات التي دارت خلال الأسبوع الماضي أن اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، سيكون أول ضيف في برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، الذي يقدمه رامز جلال، إلا أن كان أول ضيفه هي ياسمين صبري.

واستندت الشائعات على صور تجمع رامز جلال بمحمد صلاح، والتي شاركها جلال عبر حسابه على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، ولكن هذه الصور تم التقاطها، خلال تواجد رامز جلال مع محمد صلاح، في الأراضي المقدسة، لأداء مناسك العمرة.