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رسميًا.. السعودية تستضيف سباقات "فورمولا E" للأعوام الـ10 المقبلة (فيديو وصور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:52 ص
رسميًا.. السعودية تستضيف سباقات فورمولا E للأعوام الـ10 المقبلة (فيديو وصور)
السعودية تستضيف سباقات فورمولا E
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في إطار رؤية 2030 التي تسعى لجذب الفعاليات العالمية الشبابية إلى المملكة العربية السعودية، أعلنت فورمولا E رسمياً عن توقيعها عقداً ممتداً للسنوات العشرة المقبلة مع الهيئة العامة للرياضة والإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

لم يقتصر التوقيع على ذلك فقط بل ستكون الجولة الأولى من نصيب المملكة ومن نصيب شوارع العاصمة الرياض تحديداً في الموسم المقبل 2018-2019 والذي يبدأ في شهر ديسمبر القادم. يسجل هذا الاتفاق مع فورمولا E كسابقة مميزة هي الأولى من نوعها حيث يعتبر هذا أول سباق فورمولا E تشهده شوارع منطقة الشرق الأوسط، وعن تفاصيل السباق فإنه سيشهد الظهور الأول لسيارات الجيل الثاني من فورمولا E.

وفي حديث لرئيس اتحاد الفورمولا E السيد Alejandro Agag بهذه المناسبة قائلاً "إن المملكة العربية السعودية بلد طموح لمستقبل متطور بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس هيئة الرياضة، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس اتحاد السيارات، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذ التطور". وتعتبر هذه ثاني فعالية متعلقة بالمحركات تستضيفها المملكة، بعد سباق الأبطال في شهر فبراير الماضي، والآن تنضم فورمولا E إليها، وبانتظار العديد من الفعاليات الرياضية العالمية المميزة.

رسميًا.. السعودية تستضيف سباقات "فورمولا E" للأعوام الـ10 المقبلة (فيديو وصور)
رسميًا.. السعودية تستضيف سباقات "فورمولا E" للأعوام الـ10 المقبلة (فيديو وصور)
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