سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 18-5-2018 في بنك القاهرة
الجمعة 18/مايو/2018 - 11:49 ص
ستقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك القاهرة، خلال تعاملات البنوك اليوم الجمعة 18-5-2018، مسجلاً 4.71 جنيها للشراء، و4.75 جنيها للبيع.
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
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