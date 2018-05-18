أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2018\5\18 بمحافظة الإسماعيلية



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.