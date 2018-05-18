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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2018\5\18 بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:54 ص
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 2018\5\18 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار الخضروات اليوم الجمعة بمحافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 3 إلي 5 جنيهات، والبطاطس 3 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 20 جنيها، البامية 16 جنيها، الليمون ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، الخيار 6 جنيهات، الثوم 20 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.
المزيد عن: محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة الخضروات أسعار الخضروات
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