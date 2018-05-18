السجن يحتضن 5 نجوم في الحلقة الأولى من مسلسلاتهم

شهدت الحلقات الأولى لعدد من مسلسلات رمضان هذا العام، عامل مشترك فى أحداثها، وهو ظهور أبطال العمل فى السجن لأسباب مختلف، ولعل أبرز النجوم الذين ظهروا فى السجن خلال الحلقة الأولى، ياسر جلال فى مسلسله "رحيم" الذى يتم عرضه على شاشة ONE، حيث تم سجنه فى عام 2011 بعد تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لاسيما وأن "رحيم" كان رجل أعمال كبير وقت النظام السابق، ليخرج من السجن بعد 7 سنوات.





ونفس الأمر بالنسبة للنجم مصطفى شعبان والذى دخل السجن فى الحلقة الأولى من مسلسله "أيوب" المعروض على شاشة الحياة، حيث تم القبض على "أيوب" أثناء الاحتفال بحنة شقيقته "سماح" أيتن عامر، بسبب قضايا كمبيالات متأخرة عليه لصالح التجار ويتم وضعه فى السجن.



وفى مسلسل "طايع" المعروض على شاشة ONE، ظهر بطله عمرو يوسف فى أولى حلقاته مسجون، وكشفت الأحداث أنه تعمد دخول السجن للهروب من الثاًر، حيث حاول القيام بأفعال شغب داخل سجنه من أجل زيادة مدة حبسه ولكنه فشل فى ذلك لرغبة الضابط "محمد على" فى خروجه والتعاون معه ضد "حربى" الذى يجسد دوره عمرو عبد الجليل فى الأحداث وبالفعل يخرج طايع من السجن مع نهاية الحلقة.





وبدأت النجمة زينة أحداث مسلسلها "ممنوع الاقتراب أو التصوير" والذى تجسد فيه دور فنانة صاعدة، مقبوض عليها لاتهامها فى جريمة قتل غامضة، ويتم التحقيق معها فى هذه القضية لتكشف الأحداث بعد ذلك بطريقة الفلاش باك كل ما حدث فى القضية وعلاقتها بهذه الجريمة.



