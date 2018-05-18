((اليوم الثّانى من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ))

*الفصل الأوّل

-هل الفراسة علم صحيح؟

-للعلماء فى علم الفراسة أقوال متناقضة، فمن قائل بصحته حتى أدق تفاصيله ، وقائل بفساده من أساسه ، وبين هذا وذاك آراء متفاوتة ، وفى رأى الكاتب فعلم الفراسة علم صحيح إلى حدٍ محدود.





-هل تصدق الفراسة دائماً؟

-من أحكام علم الفراسة أن صاحب الجبهة الواسعة يكون ذكياً متزناً ، لكن قد نجد أن بعضاً من أصحاب الجباه الواسعة ضعفاء العقول فيتسرب الشك لنا فى صواب علم الفراسة ، والعلة تكمن فى أننا قمنا بالحكم على شكل الجبهة لكننا أغفلنا العوامل الطارئة كالتربية والنشأة والظروف الإجتماعية ، ومثال ذلك أن من يُصاب بالجنون او المرض النفسى تتغير سحنته فلايكاد يعرفه فى وقت جنونه من عرفوه فى حال تعقله.





*وبناءً على ماسبق فالفراسة علم طبيعى صحيح ، وإذا كانت أحكامه تُخطئ فى بعض الأحيانفهذا بسبب عوراض طارئة ، كما أن أبحاث هذا العلم مازالت قيد البحث وأقل من النجاح التام.





-هل الفراسة موهبة خاصّة؟

-رغم أن الفراسة علم له أحكام وأصول لكن كثيراً نرى من لم يدرسو علم الفراسة يُمارسون التفرّس فى وجوه الناس ويكونون ناجحين فى أحكامهم رغم عدم معرفتهم باصول هذا العلم ، فهى تحتاج لدقة الملاحظة وسرعة الخاطر والإحساس الغريزى ، من ذلك أن المرأة أكثر نجاحاً فى أحكامها عند تفرّسها لوجوه الناس ، لكن إن سألتها عن دليل أو سبب حكمها ذلك عجزت عن توفير السبب وذلك أنها تحكم بعواطفها وغريزتها وهى موهبتها الفطرية والرجل يحكم بعقله.





-هل للفراسة أسباب علمية ؟ ماهى علة الفراسة؟

-هناك علامات تحدث للوجه عند الشعور بالفرح أو الحزن أو الغضب، ومن قوانين الطبيعة أن الأجسام الحية تنمو بالإستعمال وتضعف وتندثر بالإهمال ، فلو تعوّد شخص على الغضب باستمرار تكوّنت فى وجهه خطوط إنقباض الجبين فيتحول وجهه ليكون عبوساً ،صاحب الصدر الواسع رزين صبور وصاحب الصدر الضيق عجول قلوق والسبب أن واسع الصدر يكون كبير الرئتيْن فيستنشق الهواء فى مرة ما يُغنيه عن سرعة التنفس فيكون رزينا صبوراً بعكس ضيق الصدر سريع التنفس.