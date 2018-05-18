السفيرة الإسرائيلية: لجنة تحقيق في العنف بغزة "لن تغير" الوضع

وانطلق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.





قالت سفيرة إسرائيل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أفيفا راز شيختر، إن تشكيل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "لجنة تحقيق في العنف في غزة"، "لن يغير الوضع على الأرض مثقال ذرة".وأشارت "شيختر"، لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أنهم حاولوا الحد من الخسائر البشرية، لكن حماس استخدمت دروعا بشرية.وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، خلال انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أن قتل إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين وجرحهم بشكل متعمد، يشكل جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي.