عاجل.. مصرع 6 وإصابة 4 في حادث تصادم بالشرقية

لقي 6 من عمال اليومية مصرعم، منذ قليل، فيما أصيب 4 آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل، وأخرى نصف نقل، بمفارق خضير، دائرة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.





وتلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بتصادم سيارة نصف نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بسيارة نقل بمفارق خضير، دائرة الصالحية الجديدة، وأسفر الحادث عن مصرع 6 عمال وإصابة 4 تم نقلهم للمستشفيات القريبة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



