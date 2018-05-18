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"ميدو" يطالب باستمرار هيكتور كوبر حتى تصفيات مونديال 2022

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:43 ص
ميدو يطالب باستمرار هيكتور كوبر حتى تصفيات مونديال 2022
هيكتور كوبر
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الفجر الرياضي
 
طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك باستمرار هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في منصبه حتى تصفيات كأس العالم 2022 مهما كانت النتائج في مونديال روسيا.

وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "لوف جدد تعاقده منذ ايّام مع المنتخب الألماني واليوم مارتينيز يجدد تعاقده مع المنتخب البلجيكي.. وان شاء الله قريبا كوبر يجدد تعاقده..الاستقرار الفني اهم شئ في التخطيط للمستقبل ولا يوجد أفضل من كوبر وجهازه لقيادة المنتخب في تصفيات كأس عالم ٢٢ مهما كانت نتايج منتخبنا في روسيا!!

"ميدو" يطالب باستمرار هيكتور كوبر حتى تصفيات مونديال 2022
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