عاجل.. إطلاق نار في منتجع ترامب للجولف بفلوريدا





قالت الشرطة الأمريكية، إن أعيرة نارية أطلقت في منتجع ترامب دورال الوطني للغولف الذي يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الجمعة، وإنها احتجزت مشتبهاً به.





وقالت إدارة شرطة دورال على تويتر، إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.





ويستضيف المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو 800 فدان على مشارف ميامي 4 ملاعب غولف بينها ملعب ذا بلو مونستر الذي تقام فيه بطولات الجولة الأمريكية للاعبين المحترفين كل عام. واشترى ترامب المنتجع بمبلغ 150 مليون دولار في عام 2012.



