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عاجل.. مصر تدعو مجلس حقوق الإنسان لرفع المعاناة عن الفلسطينيين

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:41 ص
عاجل.. مصر تدعو مجلس حقوق الإنسان لرفع المعاناة عن الفلسطينيين
مجلس حقوق الإنسان
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قال مندوب مصر بمفوضية حقوق الإنسان، إن مصر لا تزال تتطلع لبذل الكثير من الجهد من أجل تحقيق السلام فى فلسطين، وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الانتهاكات التى يعيشها الفلسطينيين منذ عقود طويلة، وضمان حياة كريمة لهم فى دولتهم المستقلة.

ودعا المندوب، خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان حول فلسطين، كافة الأطراف والآليات الدولية، بما فى ذلك مجلس حقوق الإنسان لمواصلة العمل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، ووقف قصة الانتهاكات فى حقه.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أمس، فتح معبر رفح مع قطاع غزة طوال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء على الأشقاء فى فلسطين، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى والإسهام الجاد والمستمر فى إيجاد حل عادل للصراع فى الشرق الأوسط.
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