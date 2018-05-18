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الإفتاء: صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:39 ص
الإفتاء: صيام رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع
دار الإفتاء
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قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع وهو من الأركان الخمس التى وردت فى الشريعة الإسلامية.
 
وأوضح أن هناك بعض الناس يحاولون أن يستدلوا استدلالا خاطئا ببعض آيات القرآن الكريم، بأن صيام شهر رمضان ليس واجبا على التعيين المكلف القادر، وأن هناك من حرف قول الله تعالى"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، مؤكدا أن هناك فرق كبير بين الإطاقة والوسع، فالوسع هو القدرة على الأداء من غير مشقة بينما الإطاقة هى قدرة على الأداء مع مشقة شديدة.   
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