"لقلب قوي".. تناول السمك مرتين في الأسبوع



وتشير الدراسات، إلى أن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكريل بانتظام، يساعد على الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومرض القلب التاجي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.



ونشرت جمعية القلب الأمريكية أخيرًا نصيحة، بضرورة استبدال اللحوم الحمراء، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بالأسماك الزيتية، التي تزود الجسم بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وعلى الرغم من المخاوف بشأن المستويات العالية من الزئبق في الأسماك الكبيرة مثل أبوسيف والماكريل والتونة، يؤكد الخبراء إن تناولها آمن على صحة البالغين.



ويُعتقد أن الأسماك تقدم فوائد صحية كبيرة للجسم، فبالإضافة إلى الحفاظ على صحة القلب، تساعد على حماية البصر والدماغ، وهي مفيدة بشكل كبير للأشخاص الذين يعانون من الخرف والتهاب المفاصل



يقول الخبراء، إن تناول الأسماك بانتظام وبمعدل مرتين في الأسبوع، هو المفتاح لصحة القلب والوقاية من الجلطات الدموية.