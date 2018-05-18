بهذه الطرق.. عالجي البقع والكلف الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس!

نعم، ربما تكوني قد فعلت كل ما عليكِ من ارتداء قبعة عند التعرض لأشعة الشمس، ووضعتِ واقي الشمس وحاولتِ قدر الإمكان تجنب التعرض المباشر لها. ومع ذلك عدتِ من رحلتك ووجدتِ بعض البقع والكلف على بشرتك . وربما يخطر ببالك هذا السؤال "ماذا علي أن أفعل أكثر؟"





تعرفي مع خبيرة البشرة رينيه رويلو على كيفية إعادة لون بشرتك الطبيعي.





أول ما عيكِ فهمه هو السبب وراء تغير لون البشرة، قد تكون الشمس هي السبب، ولكن في الحقيقة السبب الرئيسي لذلك هو الحرارة نفسها التي لا تستطيعين تجنبها. عندما تتعرض البشرة للحرارة تبدأ خلايا الميلانين بانتاج كمية أصباغ أكثر لتحمي البشرة من التهييج، وهذا ما يعرف بفرط التصبغ.





وهذه الخلايا تبقى ساكنة إلى أن تتعرض لدرجة حرارة عالية ، لذلك فنحن نهدف هنا إلى إعادة حالة السكون لهذه الخلايا، تابعي القرأة لتتعرفي على الطريقة.





1- عالجي المشكلة سريعاً

من المثير أن نعرف أن خلايا البشرة تتصرف وكأن لها ذاكرة، فإذا لم تسارعي في حل المشكلة ستأخذ وقت أكبر لتختفي.





2- لا تقسي على بشرتك باستخدام الكثير من المقشرات

قد تعتقدين أن تقشير البشرة هو الحل، ولكن عندما تتعرض البشرة للكثير من الاحتكاك فإن ذلك لن يساعد في استقرار خلايا الميلانين.





3- حاولي أن تحافظي على درجة حرارة معتدلة لجسمك