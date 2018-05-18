"مش بس الأم".. الآباء يصابون باكتئاب ما بعد الولادة

وجدت الأبحاث التي أجرتها المؤسسة الوطنية للولادة (NCT) أن أكثر من واحد من أصل ثلاثة آباء جدد (38%) قلقون بشأن صحتهم العقلية. في حين وجدت دراسة أجريت عام 2014، أن الاكتئاب بين الآباء الجدد يزداد بنسبة 68% خلال السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل.



وبالمثل، كشفت نتائج دراسة جديدة من السويد، أجريت على 447 من الآباء الجدد، أن لدى 28% من الرجال أعراض مفاجئة فوق مستويات الخفيفة من الاكتئاب ولكن أقل من واحد من كل خمسة طلبوا المساعدة.



وقال آبي وود، رئيس الحملات في المؤسسة الوطنية للولادة، لصحيفة إنديبندنت: "من المسلم به الآن بشكل متزايد أن الاكتئاب بعد الولادة وقضايا الصحة العقلية الأخرى في الفترة المحيطة بالولادة يمكن أن يواجهها الرجال والنساء على حد سواء، ولا توجد إجابة واحدة عن سبب تأثر بعض الآباء الجدد بالاكتئاب دون غيرهم".



وأوضح وود أن "الضغوط المتزايدة على الآباء، والتغيرات في العلاقات وأسلوب الحياة، بالإضافة إلى قلة النوم وزيادة أعباء العمل، قد تؤثر جميعها على الصحة العقلية للآباء الجدد، كما هو الحال مع الأمهات".



وفي حين أن كل أب سيختبر الاكتئاب الأبوي بعد الولادة بشكل مختلف، إلا أن الأعراض يمكن أن تكون مشابهة لتلك الموجودة بين الأمهات الجدد ويمكن أن تشمل: الشعور بالتعب الشديد والسبات العميق والشعور بعدم الكفاءة أو عدم القدرة على التأقلم، بالإضافة إلى إيجاد صعوبة في النوم والشعور بالذنب أو عدم القدرة على الارتباط مع الطفل، وأيضا وجود مخاوف وهوس حول صحة أطفالهم أو صحتهم

