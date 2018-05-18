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قائد عسكري سابق بجيش الاحتلال يدعو لإبرام اتفاق مع حماس

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:28 ص
قائد عسكري سابق بجيش الاحتلال يدعو لإبرام اتفاق مع حماس
الموغ
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رحاب منيعم
 
دعا قائد "الجبهة الجنوبية" الأسبق في الجيش الإسرائيلي، دورون الموغ، حكومته إلى إبرام اتفاق مع حركة "حماس"، لوقف المظاهرات الشعبية قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة، والتي رأى أنها تشكل تحديا أمنيا لتل أبيب.

وحذر في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إمكانية أن يؤدي التصعيد الميداني في قطاع غزة ومحيطه إلى "صراع أوسع نطاقا؛ كإطلاق صواريخ من قبل مجموعة لا تسيطر عليها حماس، ويمكن أن تمتّد موجة الأحداث إلى الضفة الغربية، وأن يؤدي بعضها إلى تصعيد في لبنان وسوريا".

وأضاف "يمكن للقيادة السياسية في تل أبيب تحقيق هذا الاتفاق لمدة خمس أو عشر سنوات، بوساطة مصر أو السلطة الفلسطينية أو الإدارة الأمريكية".

ورأى أن حركة "حماس" نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات من خلال "مسيرات العودة"؛ حيث حشدت دعما دوليا متزايدا لها، وفق تقديره.
المزيد عن: مسيرات العودة قائد عسكري اسرائيلي حماس حركة حماس جيش الاحتلال الاحتلال
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