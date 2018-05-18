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سعر الذهب اليوم الجمعة 19-5-2018 في محلات الصاغة

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:41 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 19-5-2018 في محلات الصاغة
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استقرت اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19-5-2018، وذلك بعد تراجعها بقيمة جنيهين في الجرام خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 643 جنيها مقابل 645 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 734.8 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 5144 جنيها.

وأرجع نجيب تراجع أسعار الذهب في مصر إلى انخفاضها عالميا إلى 1288 دولار للأوقية.
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