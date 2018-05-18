خطة "الداخلية" لمواجهة التكدس المروري قبل ساعات الإفطار والسحور

أكد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصمت الأشقر، أنه تم وضع خطة لمواجهة أى "تكدسات" مرورية قبل ساعات الإفطار والسحور، مشيرا إلى توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسيير حركة الطرق خاصة أوقات الذروة بكافة المحاور الرئيسية والفرعية.





وقال مساعد وزير الداخلية – تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - إنه "تم تدعيم كافة الخدمات بقوات إضافية مزودة بكاميرات المراقبة، التى تنبه إلى وجود أعطال أو زحام فى مكان معين لرصد كل شئ وربط كافة الطرق بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور؛ لرصد الحالة والعمل على منع التكدسات قبل تحولها لأزمة تعيق حركة تنقل المواطنين".





وأوضح أن وزير الداخلية وجه بضرورة تواجد رجال المرور فى الشوارع على مدار 24 ساعة بالتناوب للقضاء على أى تكدسات مرورية، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بسيارات إغاثة على المحاور والطرق الرئيسية خاصة الطريق الدائرى لمواجهة التكدسات وإشغالات الطرق.





ولفت إلى أن الحملة المرورية، التى يشرف عليها اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، لا تتوقف، وأنها قلصت الحوادث بنسبة 17 %. موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة المرافق ومديريات الأمن فيما يخص الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباعة الجائلين لمنع تعطيل حركة الطريق ومنع وجود "تكدسات" مرورية على مستوى الجمهورية.



