أحمد شوبير يكتب: كل سنة وأنتم طيبون





رمضان كريم والدورى سليم والكأس انتهى بأمان فاضل المنتخب فى المونديال.. قولوا يا رب.





الخطيب عاد وعادت معه روح الأهلى أوعى تغيب تانى.





ختامه مسك للأهلى بالحصول على حكم بدفع غرامة 135 مليون عقبال المزايدة والدعاية والبث الفضائى.. الأهلى راجع بقوة ولا رجوع طلعت حرب.





الزمالك انتظم وخالد جلال قد يكون أمل الزمالك لسنوات كثيرة قادمة.





ما يفعله محمد مصيلحى فى الاتحاد يحتاج سنوات وسنوات كى يستوعبه البعض.. فعلا مصيلحى يستحق لقب الأب الروحى للاتحاد.





ما فعله فرج عامر فى سموحة لا يستطيع أحد أن يفعله فى عشرة أندية على الأقل لم يعد ناديا اجتماعيًا فقط بل نادى بطولات فرج إيه ده ده يا فرج.





عودة نظام المجموعات الثلاث للدورى الممتاز (ب) قمة العدالة للأندية وقمة الظلم لكرة القدم.





لو نجح المنتخب فى الصعود للدور الثانى فى كأس العالم يبقى اتحاد الكرة دورة جديدة 4 سنوات ولو صعد لدور الثمانية يبقى طول العمر ولو خرج من الدور الأول يخرج اتحاد الكرة من الدور الثانى.





بطولة إفريقيا الكونفدرالية تنادى المصرى ووقتها حسام حسن يستحق لقب عميد مدينة بورسعيد الإفريقية.





لو نجح الإسماعيلى فى استثمار وصوله للمركز الثانى هذا الموسم سينافس بقوة على اللقب الموسم المقبل.. إبراهيم عثمان يعرف كويس إزاى ينجح محليا وإفريقيا.





لا أعرف لماذا لم نكرم حسام وإبراهيم حسن حازم إمام وأحمد الكأس وأسامة عرابى وأحمد حسن حتى الآن ..والسعودية كرمت فؤاد أنور والهريفى والبقية تأتى.. حافظوا على الرموز.. مصر كلها تحافظ عليكم.





كان يا ما كان.. نادى اسمه غزل المحلة بطل الدورى وبعبع الأندية كلها.. أفسده من يدعى (خير) وتجاهله الجميع فسقط فى بئر الفساد وضاع المجلس مثلما ضاع شادى من فيروز.





لن ينصلح حال الكرة المصرية طالما ظل الحكام يطلبون رؤساء الأندية فى التليفونات وظل اتحاد الكرة يؤكد أن الحرارة مقطوعة ولكم فى فهد المرداسى فى السعودية عبرة.





أخيرا السعودية نظمت نهائى كأس أفضل من أى دولة فى العالم ونحن حتى الآن لا نستطيع تسليم درع الدورى فى الملعب.. وعجبى.



