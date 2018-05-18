حكايات اليوم.. نابليون إمبراطورًا على فرنسا.. وميلاد عمر الخيام

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 18 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.





ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 18 مايو، تنصيب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا، وميلاد عمر الخيام.









نابليون بونابرت إمبراطورًا لفرنسا





وفي مثل هذا اليوم عام 1804، نصب نابليون بونابرت إمبراطورًا على فرنسا، و هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرينيات من القرن التاسع عشر. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلاً عامًا، ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من القرن التاسع عشر، حيث كان لأعماله وتنظيماته تأثيرًا كبيرًا على السياسة الأوروبية.





إعلان جمهورية شمال الصومال





في عام 1991، أعلنت جمهورية شمال الصومال الإنفصالية أو ما يعرف باسم صوماليلاند، إلا أنها لم تحض بأي اعتراف دولي لكنها تشهد استقرار أمني عكس باقي أراضي الصومال.









وهي منطقة حكم ذاتي تقع في القرن الإفريقي، على شاطئ خليج عدن، وبالتحديد في شمال الصومال، وتَعتبِر نفسها دولة مستقلة برغم عدم حوزها الاعتراف الرسمي من جانب الأمم المتحدة وأغلبية دول العالم، التي تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.





فريق عربي يفوز ببطولة إسرائيلية





وفي مثل هذا اليوم عام 2004، فاز اتحاد أبناء سخنين في بطولة كأس الدولة الإسرائيلي كأول فريق عربي يحقق هذا الانجاز في إسرائيل.





وهو فريق كرة قدم يلعب في مدينة سخنين، الفريق صنع إنجازا تاريخيا بكونه أول فريق عربي فلسطيني في دولة إسرائيل يرتقي إلى الدرجة الممتازة ويفوز بعد ذلك بسنه تقريبًا، أي بتاريخ 18 مايو 2004 بكأس الدولة حيث سحق فريق هبوعيل حيفا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائيّة ما جعل الأقليّة العربيّة في دولة إسرائيل تحتفل حتى ساعات الصباح بالإنجاز التاريخي.





ميلاد عمر الخيام





وعمر الخيام، عالم رياضيات وفيلسوف وشاعر فارسي، صاحب رباعيات الخيام وواضع التقويم الهجري الشمسي، وهو من مواليد 18 مايو 1048.





و"الخيام" عالم وفيلسوف وشاعر فارسي مسلم، ويذهب البعض إلى أنه من أصول عربية، وُلِدَ في مدينة نيسابور، خراسان، إيران ما بين 1038 و1048 م، وتوفي فيها ما بين 1123 و1124 م، تخصَّص في الرياضيات، والفلك، واللغة، والفقه، والتاريخ.وهو أوّل من اخترع طريقة حساب المثلثات ومعادلات جبرية من الدرجة الثالثة بواسطة قطع المخروط وهو صاحب الرباعيات المشهورة.









اليوم العالمي للمتاحف





يحتفل باليوم العالمي للمتاحف كل عام حول الثامن عشر من مايو، وبحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي: إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت -حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره.









اليوم العالمي للقاح ضد الإيدز



