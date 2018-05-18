رضا المشرقي على رأس رابطة الجمعيات التونسية في إيطاليا

انتخبت رابطة الجمعيات التونسة في ايطاليا رضا المشرقي رئيسا لها بعد جلسة عامة انعقدت مؤخرا بمدينة بولوينا وسط إيطاليا.





واكدت الرابطة في بلاغ لها انعقاد الجلسة العامة الإنتخابية الثالثة لرابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا وهي مؤسسة تضم ما يقارب العشرين جمعية على كامل مستوى ايطاليا تم تسجيلها بصفة رسمية في فيفري 2014 وبعد تقديم التقريرين الأدبي والمالي ونقاشهما المستفيض ثم المصادقة عليهما تم انتخاب المكتب التنفيذي الجديد للرابطة للدورة المقبل 2020/2018 وقد تم اختيار كل من رضا المشرقي (بريشيا)، عبد الواحد العياري (بولونيا)، الهادي خيرات (بروجيا)، مصطفى التومي (رافينا) والسيدة أحلام الباجي (فيتشانسا). ثم مر المؤتمرون لاختيار رئيسا من بين المكتب التنفيذي المنتخب وقد وقع الإختيار على رضا المشرقي حيث نال أعلى الأصوات لدى الحضور.