وزارة الفلاحة تدعو المستهلك إلى التحرّي قبل اقتناء المنتجات الغذائية

دعت المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة المستهلكين الى ضرورة شراء البيض المعلب مع التثبت من تاريخ الإنتاج وآخر أجل للاستهلاك وشراء الحليب المراقب وتجنب استهلاك الحليب الطازج غير المعالج حراريا لتجنب حالات التسمم.





وأكدت الوزارة، في بلاغ لها ضرورة اقتناء منتجات الصيد البحري المبردة والتي تكون مغطاة بالثلج عند عرضها والتي تستجيب لمعايير الطراوة المعمول بها والحاملة لرائحة بحرية عذبة وتجنب المنتجات غير المحمية والمعرضة لأشعة الشمس عند عرضها.





وشددت على ضرورة شراء معلبات التن المصنعة من قبل المؤسسات المتحصلة على المصادقة صحيا والتثبت من تأشير وعنونة هذه المعلبات وخاصة في ما يتعلق بالتاريخ الأقصى للاستهلاك ورقم الدفعة واسم وعنوان المصنع المذكور بالقائمة المصاحبة.



