أحد علماء الأزهر: الصيام ينجي من النيران



وأشار "خليفة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب على المسلم الفطن أن يعتاد على الصيام في غير رمضان كما يعتاد على الصيام في رمضان، حتى ينجو بنفسه من النار، وتوهب له الجنة.



قال الشيخ أحمد خليفة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا نجاة من النار إلا بعمل الصالحات، مشيرًا إلى أن الصيام يأتي على رأس الصالحات، فهو ينجي من النيران.