خريطة معارض «أهلاً رمضان» خلال الشهر الكريم





تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خلال الشهر الكريم، وفق خطة وضعتها رئاسة الوزراء.





الخريطة التى وضعتها التموين تشمل أكثر من 120 سلعة غذائية، أهمها السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، والبقوليات، فضلاً عن توفير الدواجن واللحوم والياميش والمكسرات.





وأكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح خاص لـ «الفجر»، أن لأول مرة تعرض سلع مخفضة بتلك النسب التى تبدأ من 15 وتصل إلى 25%، تزيد بمنافذ ومعارض «أهلا رمضان» التى يصل عددها إلى 146 منفذاً بجميع المحافظات.







