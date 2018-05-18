المكنين: جمعية خيريّة تتكفل بإنجاز مستوصف (صور)

إنتهت أشغال بناء وتجهيز مركز الصحّة الأساسية – مستوصف عدد 02 بالمكنين الذي تكفلت بإنجازه "جمعية مرحمة" لفائدة وزارة الصحّة.





وذكرت جمعية مرحمة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك انها انجزت هذا المستوصف لكي يقدّم خدمات صحّية لائقة لفائدة متساكني الحي الشعبي المكتض الذي يحيط بالمستوصف، بعد أن كانو يتداوون في مستوصف على وجه الكراء في قبو عمارة.



