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المكنين: جمعية خيريّة تتكفل بإنجاز مستوصف (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:23 ص
المكنين: جمعية خيريّة تتكفل بإنجاز مستوصف (صور)
مستوصف
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محمد وليد الجموسي
 
إنتهت أشغال بناء وتجهيز مركز الصحّة الأساسية – مستوصف عدد 02 بالمكنين الذي تكفلت بإنجازه "جمعية مرحمة" لفائدة وزارة الصحّة.

وذكرت جمعية مرحمة في صفحتها الرسمية على الفيسبوك انها انجزت هذا المستوصف لكي يقدّم خدمات صحّية لائقة لفائدة متساكني الحي الشعبي المكتض الذي يحيط بالمستوصف، بعد أن كانو يتداوون في مستوصف على وجه الكراء في قبو عمارة.

كما اشارت الى انه إستلمت المستوصف يوم الثلاثاء 15 / 05 / 2018 من شركة مقاولات البناء في إنتظار تسليمه لوزارة الصحّة وإفتتاحه رسميا بعد شهر رمضان.
المكنين: جمعية خيريّة تتكفل بإنجاز مستوصف (صور)
المكنين: جمعية خيريّة تتكفل بإنجاز مستوصف (صور)
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