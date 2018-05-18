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فوزنياكي تتقدم في بطولة إيطاليا للتنس

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:23 ص
فوزنياكي تتقدم في بطولة إيطاليا للتنس
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وكالات
 
واصلت الدنماركية كارولين فوزنياكي، ملاحقتها للنجمة الرومانية سيمونا هاليب، في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، حيث تأهلت فوزنياكي، إلى دور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة، المقامة بالعاصمة روما.

وصعدت فوزنياكي، بالفوز على اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا، بواقع 6-2، و7-5، و6-3، أمس الخميس، ضمن منافسات الدور الثالث.

أما هاليب، صعدت إلى دور الثمانية في وقت سابق أمس، دون أن تدخل إلى أرض الملعب، حيث انسحبت منافستها الأمريكية ماديسون كيز، بسبب إصابة في الضلوع.

وتلتقي فوزنياكي في دور الثمانية، مع الاستونية أنيت كونتافيت، التي تأهلت بالفوز على النجمة الأمريكية فينوس وليامز، بينما تلتقي هاليب، النجمة الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة السابعة للبطولة.
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