"أبوريدة" يحذر أعضاء الجبلاية من الكلام عن التجديد لـ"كوبر"

حذر هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أعضاء المجلس من الحديث عبر وسائل الإعلام بشأن تجديد أو رحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.









وأكد أبوريدة، على أعضاء الجبلاية ضرورة تنفيذ طلبه، وعدم التحدث عن أي خلفاء للمدير الفني الحالي، للحفاظ على تركيز المنتخب الوطني الأول، والذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم.









وأعرب أبوريدة، خلال جلسته الودية مع أعضائه أنه اقترب من الحصول على موافقة كوبر، بشأن تجديد تعاقده وقد يحصل عليها بعد نهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.









وكان هيكتور كوبر، نجح في قيادة المنتخب الوطني، للصعود لنهائيات كأس العالم بعد غياب دام أكثر من 28 عامًا.



