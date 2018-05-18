احتجاز أكثر من 10 تجار أصيلي بنقردان وإقتيادهم لمكان غير معلوم بليبيا

توقفت حركة العبور بمعبر رأس الجدير الحدودي بعد أن قام عدد من التجار التونسيين بمنع مرور السيارات الليبية في الاتجاهين احتجاجا على اقدام الفرقة الأمنية المتمركزة بالجانب الليبي و المعروفة بإسم المقنعين على احتجاز أكثر من 10 تجار أصيلي بنقردان و إقتيادهم لمكان غير معلوم، وفق ما أفاد به مراسل موزاييك بمدنين.



