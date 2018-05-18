لرمضان صحي.. أفضل وجبات السحور



كوبان من سلطة الخضار، ورغيف صغير من خبز القمح الكامل، و23 كوب من الفول المدمس، وكوكتيل مُحضّر من كوب من الحليب خالي الدّسم مع أربع حبّات من الفراولة، وموزة صغيرة، وملعقة صغيرة من العسل، وكوبان من الماء.



كوبان من شوربة الشّوفان الكامل مع الخضار، وصدر دجاج منزوعة الجلد، ونصف كوب لبن منخفض الدسم، وثلاث تمرات، وكوبان من الماء.



شريحة من التوست الأسمر مع أفوكادو وجبنة الفيتا والقليل من الرمان٬ وثلاث تمرات، وكوبان من الماء.

نصف كوب من الكينوا المطبوخة مع كوب من حليب جوز الهند مع رشة فانيلا وقرفة٬ حفنة من المكسرات النيئة والقليل من الفواكه المجففة٬ كوبان من الماء.



شريحة من التوست الأسمر مع الأفوكادو والبيض المسلوق٬ وسلطة جرير وخيار٬ وثلاث تمرات وكوبان من الماء.



تعد وجبة السحور من الوجبات الأساسية فهي تساعد علي تمضية نهار رمضان كاملا بدون تناول الطعام أو الشراب، ويجب أن تكون هذه الوجبة متكاملة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كالبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.ونقدم لك أفضل ست وجبات لسحور صحي ومشبع في الوقت نفسه.كوبان من الماء، وكوب سلطة خُضار، وكوبان من شوربة العدس، وبيضة مسلوقة، ونصف كوب من اللّبن منخفض الدسم، وثلاث تمرات.