لايتنينج يتعادل مع كابيتالز في دوري هوكي الجليد

فاز تامبا باي لايتنينج، على نظيره واشنطن كابيتالز، بنتيجة 4-2، ليدرك التعادل 2-2، في نهائي القسم الشرقي بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية، الليلة الماضية.

وبعدما خسر لايتنينج، أول مباراتين على ملعبه، انتفض ليدرك التعادل في السلسة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات.

ورغم تقدم كابيتالز المبكر، عبر ديميتري أورلوف، أدرك برايدن بوينت التعادل سريعا لفريق لايتنينج، قبل أن يمنحه ستيفن ستامكوس، التقدم.

وأدرك يفجيني كوزنتسوف، التعادل لصاحب الأرض في الشوط الثاني.

لكن لايتنينج أحرز هدفين في أخر 8 دقائق، عبر أليكس كيلورن وانطوني سيريلي، ليعزز آماله في الاستفادة من خوض المباراة المقبلة على أرضه.

وتقام المباراة الخامسة غدا السبت، قبل أن يعود الفريقان إلى واشنطن، لخوض المباراة السادسة، الإثنين المقبل.