عبد العزيز المحرزي: عدم انتاج التلفزة التونسية لعمل درامي في رمضان سيبقى وصمة عار في تاريخها
الجمعة 18/مايو/2018 - 10:04 ص
محمد وليد الجموسي
أبدى الممثل الكبير عبد العزيز المحرزي استغرابا شديدا من كون أنّ التلفزة التونسية لم تقم هذه السنة بإنتاج عمل درامي معتبرا ذلك بالفضيحة.
وقال المحرزي في تصريح لصخيفة الشروق "ان ما حدث يعتبر اكبر نكبة ووصمة عار في تاريخ التلفزة التونسية" مضيفا "هذه المؤسسة تشغل اكبر عدد من التقنيين والمخرجين ولا تنتج عملا دراميا هذا عيب على المرفق العمومي وفضيحة فنية واجتماعية لن يغفرها المشاهد الذي من حقه ان تقدم له هذه المؤسسة انتاجا مادام مشاركا في ميزانيتها مؤكدا انه منذ سنة 1985 والتلفزة تنتج عملين دراميين كل شهر رمضان مستغربا من انفاق هذه المؤسسة ميزانية بالمليارات فقط على منوعتين ونشرة الأخبار ..! ومتسائلا «كيف سيتم تشغيل الجيل الجديد والممثلين المحترفين مادام المرفق العمومي أغلق باب الشغل لان التمثيل مهنة وفن في الآن ذاته على حد تعبيره».
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