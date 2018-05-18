"الزراعة": حصاد 2 مليون و960 ألف فدان قمح منذ بدء الموسم

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن موسم حصاد القمح، عن حصاد 2 مليون و960 ألف فدان، منذ بدء الحصاد وحتى الآن، وجارى الحصاد ودراسة بعض المساحات التى تم حصادها ولم يتم توريدها من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و262 ألفا و923 فدانا.





وكشف تقرير لوزارة الزراعة، أن غرف العمليات والمتابعة بوزارة الزراعة تباشر عملها يوميا لكافة الاستعدادات والأعمال التى من شأنها التيسير على المزارعين موردى محصول القمح، وجاهزية نقاط ومراكز التجميع التى تم إنشاؤها خصيصاً لرفع العبء عن المزارعين بكافة القرى، والتى تم مراعاة قربها من الحقول، ليتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، لعدم تحميل المزارعين أى أعباء إضافية.





وأكد التقرير، أن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، يتلقى تقريرا يوميا من قطاع الخدمات الزراعية حول أعمال مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وأعمال اللجان الفرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لحصاد وحصر مساحات القمح من قبل مديريات الزراعة، المتابعة اليومية لعمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدا أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق تتابع بصفة يومية أعمال الحصاد والتوريد.



