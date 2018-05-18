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عدد ساعات صيام منتخب مصر في الوديات

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:03 ص
عدد ساعات صيام منتخب مصر في الوديات
منتخب مصر
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محمد الصو
 
يخوض منتخب مصر معسكرًا مغلقًا أواخر الشهر الحالي، وأول يونيو المقبل على أن يتخلله ثلاث مواجهات ودية بعدة دول خارجية استعدادًا لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو المقبل.

ويقام معسكر المنتخب الوطني، خلال شهر رمضان الكريم حيث يلتقي الكويت وديًا بالكويت يوم 26 مايو، ثم كولومبيا يوم 1 يونيو بإيطاليا، ثم بلجيكا يوم 6 يونيو في بروكسيل، وهو ما يضع لاعبو المنتخب في مأزق بسبب اختلاف توقيتات الصيام في كل دولة حيث جاءت ساعات الصيام بكل دولة كالآتي:

الكويت: 15 ساعة و 14 دقيقة.

بيرجامو الإيطالية: 17 ساعة و19 دقيقة.

بروكسيل البلجيكية: 18 ساعة و14 دقيقة.

ويغادر منتخب مصر إلى مدينة جروزني الروسية، استعدادًا للعب نهائيات كأس العالم وتصل عدد ساعات صيامها إلى 16 ساعة و 54 دقيقة.

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