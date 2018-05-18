نيللى كريم نجمة «الخيانة» الأولى

يبدو أن خيانة نيللى كريم لمنة شلبى فى فيلم «أنت عمرى»، مع زوجها هانى سلامة مازال شبحاً يطارد نيللى فى الدراما المصرية، وعانت نيللى من خيانة أزواجها فى العديد من الأعمال الدرامية.





وكشفت مصادر من فريق عمل مسلسل «اختفاء» أنها ستكتشف خيانة زوجها الذى يؤديه الفنان هشام سليم، عن طريق المصادفة، لتبدأ «فريدة المنشاوى» أو الشخصية التى تؤديها نيللى، رحلة البحث عن زوجها حتى تلتقى «سولافا» التى تؤدى دورها الفنانة بسمة، والتى تؤكد لنيللى علاقتها بزوجها هشام سليم، فتدخل فى حالة انهيار تام. يشار إلى أن الخيانة الزوجية التى تعيشها فى مسلسلها الجديد «اختفاء» لم يكن الأول، وسبق وتعرضت له من الفنان أحمد فهمى فى مسلسل «لأعلى سعر» العام الماضى، وتزوج من صديقتها زينة فى أحداث المسلسل، وكانت الخيانة سببًا فى سجنها تارة وتحويلها لمصحة نفسية تارة أخرى، وقدمت أيضاً دور «غالية» السجانة فى «سجن النسا» التى اكتشفت خيانة زوجها فتقتله لتصبح مسجونة بعد ذلك، وعانت من نفس الشيء مع شقيقتها فى مسلسل «سقوط حر» فقتلتهما وقضت أياما طويلة فى مستشفى للأمراض العقلية بسبب معانتها.







