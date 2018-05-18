أستاذ استثمار: نحتاج إلى ثورة في القطاع الإداري سريعا



وأشار "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه من المفترض أن قانون الاستثمار دخل الآن حيز التنفيذ، منوها بأنه لابد أن يكون هناك قانون للعمل، والذي بدوره سيرفع مستوى التنافسية في مصر.



قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن مصر تحتاج ثورة في القطاع الإداري، موضحا أن تلك الثورة ليست فقط على العنصر البشري، بل أيضا على التشريعات وهو الأهم، معقبا: "نحتاج إلى تلك الثورة سريعا".