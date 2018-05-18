سحور وإفطار نجوم المسلسلات داخل مواقع التصوير

رغم أنها السنة الأولى التى ينتهى فيها عدد كبير من صناع الدراما، تصوير مسلسلات رمضان قبل الشهر الكريم، إلا أنه مازال أكثر من عمل قرر صناعه تكثيف ساعات التصوير للانتهاء من المشاهد المتبقية فيه، وصلت ساعات التصوير لـ14 و16 ساعة يومياً، تفادياً لضيق الوقت وتسليم الحلقات المجهزة للقنوات الفضائية الخاصة بالعرض. وفرض المخرج بيتر ميمى حصارًا على لوكيشن تصوير مسلسله «كلبش 2»، لأنه انتهى من 50% فقط من المسلسل، ما جعله يصدر أوامر بتواجد جميع فريق العمل يومياً، خلال الأول من رمضان حتى يستطيع تسليم بقية حلقاته للعرض، ومن المقرر أن يتناول أبطال العمل بالإفطار والسحور داخل لوكيشن التصوير. مصطفى شعبان أيضاً من النجوم الذين يقضون أغلب أوقاتهم هذه الأيام داخل موقع التصوير، للحاق بتسليم حلقات مسلسله «أيوب» أولاً بأول، ولن ينتهى شعبان من التصوير حتى النصف الأول من رمضان، فمن المقرر أن يستمر التصوير حتى 13 أو 14 رمضان. كما يستأنف فريق عمل مسلسل «قانون عمر» الذى يقوم ببطولته حمادة هلال، التصوير حتى الأيام الأولى من شهر رمضان، وحرص مخرج العمل أحمد شفيق على تكثيف ساعات التصوير إلى 12 ساعة يومياً. ولم يتبق للقائمين على مسلسل «سك على إخواتك» للفنان على ربيع سوى 10% من التصوير، وهو ما تم ترحيلها إلى الـ 5 أيام الأولى من رمضان، لتركيز مخرج العمل وائل إحسان فى المونتاج، أيضاً الفنانة نيللى كريم ستظل مشغولة بتصوير مشاهد مسلسلها «اختفاء» فى الأسبوع الأول من رمضان، لتوقف التصوير لفترة كبيرة بسبب إصابتها بالتهاب رئوى.







