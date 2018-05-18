تعطل ماكينتي غسيل كلوي بمستشفى كفر الزيات العام بسبب نقص الفلاتر

اشتكى عدد من مرضى الغسيل الكلوى المترددين على وحدة مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية من توقف ماكينتى غسيل كلوى حديثتين ماركة "براون" منذ نحو 10 أيام رغم عدم مرور سوى 3 شهور على دخولهما الخدمة بعد توريدهما للمستشفى دعما من وزارة الصحة وذلك بسبب عدم توافر فلاتر مياه لهما والمقرر تغييرها دوريا لتلك النوعية من الماكينات كل شهرين بحسب قولهم.



وأكد عشرات المرضى من المثبتين للحصول على جلسات الغسيل الكلوى على تلك الماكينتين أن تلك المشكلة تسببت فى حالة من الارتباك وتغيير مواعيد الغسيل الخاصة بهم والحضور للوحدة فى مواعيد مختلفة فى رحلة بحث عن ماكينة غير مشغولة للحصول على جلساتهم مما يزيد من معاناتهم بجانب متاعب المرض متسائلين لماذا قامت الوزارة بتوريد وشراء تلك النوعية من الماكينات طالما أنها تحتاج لقطع غيار أو فلاتر مياه غير متوافرة أو مكلفة ولماذا لا تقوم المديرية بتدبير أموال تلك الفلاتر والشراء من الخارج في حالة الطوارئ باعتبار أن هذا أمر يتعلق بأرواح وحياة مرضى لا يتحمل معه انتظار الإجراءات الحكومية الروتينية على حد قولهم.



وأشار المرضى أن مسئولى المستشفى أكدوا أن الحل السريع لإعادة تشغيل الماكينتين هو شراء تلك الفلاتر من الخارج والتى تصل قيمتها نحو 3 ألاف جنيه للماكينة الواحدة ويتم تغييرها كل شهرين ولكن لاتوجد موارد مالية بالمستشفى للشراء من الخارج.



من جانبه قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه عقب معرفته بتلك المشكلة تم التواصل مع الوزارة وإرسال فاكس عاجل لسرعة إمداد التموين الطبى بالمديرية بفلاتر المياه الخاصة بتك النوعية من ماكينات الغسيل الكلوى بهدف إنهاء تلك المشكلة وإعادة تشغيل الماكينات المتوقفة بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالزيات العام.