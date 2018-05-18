سانتوس يقترب من الفوز بلقب الدوري المكسيكي





تغلب سانتوس لاجونا على ضيفه تولوكا 2-1 في ذهاب نهائي الدور الفاصل لمرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة القدم (كلاوسورا 2018).





واستطاع سانتوس أن يعكس تأخره بهدف دون رد إلى فوز 2-.





تقدم تولوكا أولا عبر الكولومبي لويس كينيونيز (ق53) ثم تمكن لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس من إدراك التعادل لصاحب الأرض (ق72)، قبل أن يسجل الأرجنتيني خوليو فورتش هدف الفوز (ق89).





ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بعد غد الأحد في ملعب تولوكا الذي لم يهزم عليه سوى في مباراة واحدة هذا العام.