"جوارديولا" و3 أندية يتصارعون على ضم محمد صلاح

دخلت أندية بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر سيتي من إنجلترا في صراع شرس على ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وذكر موقع "ديارو جول" الإسباني أن الأندية الأربعة تتنافس على الحصول على خدمات محمد صلاح بمبلغ 200 مليون يورو وذلك بعد دخول تشيلسي طرفًا قويًا في الصراع على ضم نجم منتخب مصر.









وكشف الموقع عن أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لضم محمد صلاح رغم أنه كان قد انتقد مستواه في الدوري الإنجليزي.







