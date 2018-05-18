حيل ذكية لحماية شعرك من الكلور والملح هذا الصيف

من المضحك كيف أننا نقضي ساعات في تخيل مظهر شعر رائع على الشاطئ وكيف يفسد ذلك خلال زياراتنا الأولى للشاطئ أو المسبح. يصبح شعرك جافاً ومقصفاً هذا غير اختلاف لونه بسبب الكلور والملح والمعادن الموجودة في المياه. لتتجنبي ذلك ولتحمي شعرك من هذه المشاكل جلبنا لكِ 6 نصائح لتحافظي على جمال شعرك خلال فصل الصيف.





1- استخدمي شامبو لإزالة المعادن الثقيلة من شعرك

استبدلي الشامبو العادي خاصتك بشامبو لإزالة المعادن الثقيلة والكلور والملح من شعرك هذا الصيف. هذا النوع من الشامبو يشكل طبقه تحمي شعرك من هذه الأشياء وتزوده بالفيتامينات وبالتالي تتركه بمظهر لامع ومشرق.





2- بللي شعرك قبل السباحة

قد يبدو الأمر غريباً ولكن لا بد أن تبللي عرك بمياه الشرب قبل تعريضه للكلور والأملاح والمعادن. شعرك يحتوي على المسام تماماً كالإسفنجة فهو يمتص أول شيء يتعرض له. لذا مجرد أن بللته بالماء العادي فلن يمتص المزيد من الرطوبة وبالتالي ستساعدين على حمايته في حوض السباحة.





3- تغطية الشعر بإحدى هذه المستحضرات قبل السباحة

لتحصلي على مظهر شعر أكثر انتعاشاً ادهني شعرك بطبقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو معالج. في هذه الحالة من الضروري أن تتجنبي تبلل شعرك، حتى لا تخسري فائدة المعالج أولاً، وثانياً حتى لا يقلى شعرك حرفياً تحت الشمس إن اخترت تغطيته بالزيت. إذا اخترت هذا الحل لحماية شعرك من المهم أن ترتدي طاقية السباحة.





4- اغسلي شعرك بعد السباحة

بغض النظر عن المستحضرات التي استخدمتها على شعرك قبل السباحة، فمن المهم جداً ان تغسلي شعرك بماء نظيف فوراً بعد السباحة لتتجنبي أي أضرار. فالكثير من المشاكل التي تحدث لشعرك تكون بسبب امتصاص الشعر للأملاح والكيماويات أثناء تعرضه للشمس لوقت طويل.





5- جربي المعالجات الطبيعية

بعد استمتاعك على الشاطئ لأيام وبغض النظر عما قمت به لحماية شعرك، سيحتاج شعرك لمزيد من العناية بعد العودة إلى المنزل. جربي صنع علاجات طبيعية بنفسك كأن تشطفي شعرك بخل التفاح، فهو يساعد في إزالة أي رواسب باقية من الكلور، وفي إزالة الخلايا الميته ويساعد في فتح جريبات الشعر.





بعد غسل شعرك وتنقيته بالمعالج استخدمي منعم الشعر لترطيب شعرك.





يمكنك أيضاً إذابة عدد من حبوب الأسبرين في الماء وغسل شعرك بها، ستمنحك نتائج رائعة لحل مشكلة تلون شعرك.





جربي خليط الحمضيات على شعرك، ستحتاجين إلى القليل من الصودا وعصير الجريب فروت والبرتقال والليمون والقليل من زيت الميرمية. بللي شعرك ورشي القليل من مزيج الحمضيات، اتركيه 5 دقائق واغسلي شعرك.





6- تحذير