بدأت حياتها مترجمة ومسلسل وحيد أكسبها الشهرة.. ما لا تعرفه عن صفية العمري

لم تكن الأدوار التي جسدتها الفنانة صفية العمري في السينما بالقوة التي تحقق لها الشهرة إلا أن عمل واحد منحها تلك الشهرة وهو مسلسل "ليالي الحلمية" والذي جاء في مرحلة متأخرة من مسيرتها الفنية.





قدمت صفية العمري عدد من الأفلام السينمائية منها البيه البواب مع الراحل أحمد زكي وفؤاد المهندس والعذاب فوق شفاه تبتسم وفيلم على باب الوزير مع النجم عادل إمام والنجم الراحل سعيد صالح.





شاركت صفية العمري إلى جانب مسلسلها ليالي الحلمية الذي جسدت فيه شخصية "نازك السلحدار" على مدار خمسة أجزاء في مسلسل “هوانم جاردن سيتي” وأحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام.





ولدت صفية العمري يوم 20 يناير عام 1949 حصلت على بكالوريوس تجارة، ثم درست اللغة الروسية لتعمل كمترجمة في المؤتمرات الدولية.





اكتشفها رمسيس نجيب لتكون بدايتها الفنية في بداية السبعينيات، وتزوجت من الفنان جلال عيسى لكن هذا الزواج لم يستمر وقالت صفية العمري إنها لم تتزوج أبدا بعده بسبب صدمتها من الطلاق لكن شائعات ربطت بينها وبين شخصية سياسية كبيرة قيل إنها تزوجته سرا وأخفت هذا الزواج نظرا لحساسية موقعه السياسي.





كانت صفية العمري نجمة لأغلفة المجلات الفنية في فترتي السبيعنات والثمانينات وأظهرت الصور جمالها اللافت والذي ما زالت تحتفظ به حتى الآن.