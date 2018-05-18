ون بلس تكشف عن سماعاتها "Bullet wireless" الذكية

كشفت شركة ون بلس الصينية عن سماعتها الذكية "OnePlus Bullet wireless" والتي سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية يوم 5 من الشهر المقبل بسعر 69 دولار أميركي.





وقد أعلنت الشركة بأن السماعة الجديدة تدعم مساعد جوجل الصوتي، بالإضافة إلى إنها تدعم الشحن السريع، فقد أشارت ون بلس إلى أن 10 دقايق من الشحن كافية لإعطائك 5 ساعات عمل متواصل على السماعة بالإضافة الى إنها مزودة بمنفذ USB-C.



