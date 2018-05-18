ون بلس تكشف عن سماعاتها "Bullet wireless" الذكية
الجمعة 18/مايو/2018 - 08:40 ص
كشفت شركة ون بلس الصينية عن سماعتها الذكية "OnePlus Bullet wireless" والتي سيتم إطلاقها في الأسواق العالمية يوم 5 من الشهر المقبل بسعر 69 دولار أميركي.
وقد أعلنت الشركة بأن السماعة الجديدة تدعم مساعد جوجل الصوتي، بالإضافة إلى إنها تدعم الشحن السريع، فقد أشارت ون بلس إلى أن 10 دقايق من الشحن كافية لإعطائك 5 ساعات عمل متواصل على السماعة بالإضافة الى إنها مزودة بمنفذ USB-C.
وعلاوه على ذلك فإن السماعة ضد التعرق، بالإضافة إلى أن سماعة OnePlus Bullet wireless مزودة بنظام مغناطيسي يتيح فصل السماعة عن العمل في حالة إيصال الأجزاء الخلفية لسماعة مع بعض ويتاح تشغيلها بعد فصل الأجزاء عن بعضمها.
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