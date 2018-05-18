الاتحاد السكندري يتحدى الفتح الرباطي بالبطولة العربية

يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نظيره الفتح الرباطي المغربي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في التصفيات المؤهلة للبطولة العربية لكرة القدم المقامة بجدة والتى تنتهى 24 من الشهر الحالي.





وصرح محمد مصيلحى رئيس النادى ورئيس البعثة بأنه تم تحديد مواعيد المباريات، حيث يلعب الفريق مباراته الثانية أمام السالمية الكويتى يوم الاثنين الموافق 21مايو، والمباراة الثالثة والأخيرة أمام نادى تليكوم جيبوتى يوم الخميس 24 مايو على أن تعود البعثة للإسكندرية فى الْيَوْمَ التالى للمباراة.





وأضاف أن بعثة النادى تتكون من 25 فردا بينهم هشام حسن نائب الرئيس وإبراهيم شعبان عضو المجلس ، وأنه عقد مع الفريق فور وصوله لجدة اجتماعا طالبهم بضرورة تقديم أفضل ما عندهم من أجل الوصول لنهائيات البطولة المزمع أن يشارك بها الزمالك والأهلى والإسماعيلى من مصر.





يذكر أن الاتحاد السكندرى قد نجح قبل مغادرته للإسكندرية متجها لجدة فجر الأربعاء الماضى فى إبرام عدد من الصفقات الناجحة التى انضمت للفريق الاول حيث وقع كل من دينيه كوريه لاعب المقاولون العرب، وأحمد مجدى لاعب بتروجت، ومحمود شرويدة ظهير أيمن الألومنيوم، ومحمد بكار هداف دورى الناشئين ومحمد جبر مدافع الرجاء، كما ضم الاتحاد محمود الزنفلى حارس مرمى الرجاء ومحمود الغرباوى حارس مرمى الداخلية الأسبق.





وأكد مصيلحى انه يسعى مع المسئولين بالناديين الأهلى والزمالك لضم بعض اللاعبين للقلعة الخضراء فور العودة من جدة.