25 سيرة ذاتية معروضة لتدريب الأهلي

تلقى النادي الأهلي 25 سيرة ذاتية حتى الآن لتدريب الفريق الأول خلفًا لحسام البدري الذي استقال من منصبه للخسارة بهدفين نظيفين أمام كمبالا سيتي الأوغندوي في دوري أبطال إفريقيا.













ويدرس الأهلي الـ25 سيرة ذاتية المعروضة وإن كانت الشخصية القوية والبطولات أهم المواصفات المطلوبة في المدرب الجديد.









ويرغب الاهلي في التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية ودرب أندية كبرى قبل القلعة الحمراء.







