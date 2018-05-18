ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

25 سيرة ذاتية معروضة لتدريب الأهلي

الجمعة 18/مايو/2018 - 08:35 ص
25 سيرة ذاتية معروضة لتدريب الأهلي
حسام البدري
طباعة
الفجر الرياضي
 
تلقى النادي الأهلي 25 سيرة ذاتية حتى الآن لتدريب الفريق الأول خلفًا لحسام البدري الذي استقال من منصبه للخسارة بهدفين نظيفين أمام كمبالا سيتي الأوغندوي في دوري أبطال إفريقيا.



ويدرس الأهلي الـ25 سيرة ذاتية المعروضة وإن كانت الشخصية القوية والبطولات أهم المواصفات المطلوبة في المدرب الجديد.


ويرغب الاهلي في التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية ودرب أندية كبرى قبل القلعة الحمراء.


المزيد عن: حسام البدري الاهلي اخبار الرياضة اليوم اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 9:10:04 AM