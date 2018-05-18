إتش تي سي تتجهز لإطلاق هاتف "+U12" في نيويورك وسان فرانسيسكو
الجمعة 18/مايو/2018 - 08:22 ص
تنوي شركة HTC إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلتها الرائدة U في 23 مايو. حيث أعلنت الشركة عن حدث سيقام في سان فرانسيسكو في يوم الإطلاق، 23 مايو، و عن حدث أخر في نيويورك أيضًا في 30 مايو و ذلك عبر تغريده على تويتر.
و من المتوقع أن المستخدمون سيتمكنون من تجربة الهاتف الجديد +HTC U12 و سيعتبر الهاتف الجديد مألوفًا بالنسبة لمستخدمي U11، ولكنه مختلف أيضا في عدة جوانب.
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