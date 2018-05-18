إتش تي سي تتجهز لإطلاق هاتف "+U12" في نيويورك وسان فرانسيسكو

تنوي شركة HTC إطلاق هاتف جديد ضمن سلسلتها الرائدة U في 23 مايو. حيث أعلنت الشركة عن حدث سيقام في سان فرانسيسكو في يوم الإطلاق، 23 مايو، و عن حدث أخر في نيويورك أيضًا في 30 مايو و ذلك عبر تغريده على تويتر.



